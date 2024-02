BPOLI EBB: Niederländer zahlt 3.752,92 EUR und entgeht Gefängnis

Zittau (ots) - Bundespolizisten, welche an der Grenzkontrollstelle Zittau-Friedensstraße eingesetzt waren, löschten am 7. Februar 2024 um 00:04 Uhr einen Brand an einer polnischen Tankstelle. Den Polizisten fiel während der Kontrollen auf, dass die auf polnischem Hoheitsgebiet befindliche Tankstelle in starken Rauch gehüllt war und begaben sich aus diesem Grund auf ...

mehr