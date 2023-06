Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - In den vergangenen beiden Tagen sind bis Donnerstag, 22.06.2023, drei Anzeigen bei der Polizei erstattet worden, weil Werkzeuge aus Firmentransportern gestohlen wurden.

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 20.06.2023, gegen 21:30 Uhr, und Mittwoch 21.06.2023, gegen 06:20 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Fahrzeugscheibe eines VW Transporters. Ein Mitarbeiter einer Bielefelder Elektro Firma hatte den Transporter an der Straße Neuer Brink abgestellt. Aus dem Fahrzeug verschwanden eine Hilti TE 60 Bohrmaschine und eine TE 2, zwei Akkuschrauber der Marke Hilti und ein Hilti Akku Winkelschleifer.

Auf einem Firmengelände an der Winterstraße, in Nähe der Straße Am Tüterbach, war ein Renault Kangoo, zwischen Dienstag, 20.06.2023, gegen 15:15 Uhr, und Mittwoch, 21.06.2023, gegen 06:15 Uhr, abgestellt. An dem Kleintransporter einer Gebäudereinigungsfirma wurde ebenfalls eine Autoscheibe beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurde ein Trockensauger der Marke Spiritus entwendet.

Auch an der Kolmarer Straße beschädigten die Diebe ein Autofenster eines Peugeot Boxer. Der Firmenwagen einer Gartenbaufirma stand am Straßenrand in Nähe der Einmündung der Stargarder Straße. Gestohlen wurden ein Makita Bohrhammer, eine Bohrmaschine und zwei Winkelschleifer. Den Tatzeitraum grenzte ein Mitarbeiter zwischen Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, und Donnerstag, gegen 06:00 Uhr, ein.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

