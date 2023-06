Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge bemerkt auffällige Fahrraddiebe

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Durch den besonderen Einsatz eines Bielefelders konnten Polizeibeamte am Mittwochabend, 21.06.2023, einen Tatverdächtigen in der Innenstadt vorläufig festnehmen. Mit einem Komplizen hatte er zuvor in ausfälliger Weise ein Fahrradschloss durchtrennt.

Der 26-jährige Bielefelder bemerkte gegen 19:30 Uhr zwei Männer an der Kaveleriestraße, die mit einem Akku-Winkelschleifer ein Fahrradschloss durchschnitten. Als ein Tatverdächtiger sich auf das Fahrrad setzte, informierte der Zeuge die Polizei und nahm die Verfolgung auf.

An der Einmündung Lena-Lappe-Straße und August-Bebel-Straße stürzte der Dieb mit dem Pedelec der Marke Simplon. Ein paar Meter weiter stellte er das Fahrrad ab und entfernte sich zur Märkische Straße. Zwischenzeitlich versuchte der Fahrraddieb, sich in einem Gebüsch zu verstecken, eilte dann aber weiter. Streifenbeamte trafen schließlich am Nelson-Mandela-Platz auf den 35-jährigen Bielefelder.

Der Dieb gab an, dass er das Rad nicht gestohlen, sondern nur fortgefahren habe. Nach der Aufnahme einer Strafanzeige durfte der 35-jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Die Beamten stellten das durchtrennte Fahrradschloss und das Pedelec, dessen Eigentümer noch nicht bekannt ist, sicher.

Der Zeuge beschrieb den Mittäter:

Der Mann war etwa 170 cm groß mit einer schlanken bis dünnen Statur. Er hatte lichtes graues Haar und trug ein helles T-Shirt und eine Jeanshose.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell