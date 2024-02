Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizisten stoßen bei Verkehrskontrolle auf Cannabis

Nach einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend im Stadtgebiet ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen. Polizeibeamte stoppten den Wagen und stellten fest, dass es aus diesem stark nach Cannabis roch. Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden die Ermittler bald fündig. Der 20-jährige Beifahrer hatte mehrere Gramm der Droge in der Unterwäsche versteckt. Die Polizisten stellten das Cannabis sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Besitzes gegen den jungen Mann ein.

Friedrichshafen

Parkmanöver endet in Schaufensterscheibe

In einer Schaufensterscheibe endete das missglücktes Fahrmanöver eines 78-jährigen BMW-Fahrers am Sonntag gegen 9.15 Uhr in der Katharinenstraße. Der Mann rutschte eigenen Angaben zufolge beim Ausparken von der Bremse aufs Gas und beschleunigte rückwärts. Sein Wagen fuhr in der Folge über die gesamte Straße und den Gehweg, bis er in der Scheibe eines Geschäfts zum Stehen kam. Am Wagen des Seniors sowie am Fenster und Inventar des Geschäfts entstand hoher Sachschaden, der aktuell noch nicht beziffert werden kann. Neben einem Abschleppdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Kressbronn

Verursacher fährt nach Unfall weiter - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr am Kreisverkehr "Kretzerhetzer" ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer fuhr von Kressbronn kommend in den Kreisverkehr ein und nahm dabei einer 20-jährigen Hyundai-Lenkerin die Vorfahrt. Im Kreisel kam es zur wuchtigen Kollision, woraufhin der unbekannte Unfallverursacher mit seinem hellen Kleinwagen einfach das Weite suchte. Um den Sachschaden am Hyundai, der auf rund 5.000 Euro beziffert wird, kümmerte er sich dabei nicht. Hinweise von Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam wurden oder die sonstige Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dessen mutmaßlich an der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigten Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Salem

Fahrzeug gestreift und davongefahren

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen einen am Fahrbahnrand der Bugostraße geparkten Mercedes gestreift und im Anschluss einfach das Weite gesucht. Um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro kümmerte er sich nicht. Unfallspuren zufolge dürfte der Verursacher mit einem Fahrzeug mit blauen Karosserieteilen unterwegs gewesen sein. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Radfahrer von Auto erfasst

Eher leichte Verletzungen hat sich ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 13 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Eine 53 Jahre alte Toyota-Lenkerin befuhr die Alte Neufracher Straße in Richtung Neufrach und bog an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links in Richtung Kreisverkehr ab. Dabei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer, der in Richtung Mimmenhausen unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Senior und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 1.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell