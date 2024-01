Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240110-4: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (9. Dezember) ist in Bergheim ein Fußgänger (8) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrerin (40) eines BMW gegen 7.45 Uhr im Kreisverkehr an den Straßen Kölner Hohlweg und Bodelschwinghstraße. Zu diesem Zeitpunkt soll der 8-Jährige zusammen mit einem Angehörigen über den Fußgängerüberweg an der Ausfahrt des Kreisverkehrs am Kölner Hohlweg gegangen sein. Die BMW-Fahrerin habe beabsichtigt den Kreisverkehr zu verlassen und erfasste den Jungen aus bislang ungeklärter Ursache. Der Schüler stürzte und zog sich dabei die leichten Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen übernommen. (rs)

