POL-REK: 240110-3: Zeugensuche nach versuchtem Ladendiebstahl

Hürth (ots) - Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln bis circa 20.30 Uhr gesperrt Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (9. Dezember) in Hürth ist ein Autofahrer (72) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen soll ein 20 Jahre alter Fahrer eines Toyotas gegen 19 Uhr auf der Landesstraße (L) 183 von der Luxemburger Straße kommend in ...

