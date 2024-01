Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240110-2: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Hürth (ots)

Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln bis circa 20.30 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (9. Dezember) in Hürth ist ein Autofahrer (72) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 20 Jahre alter Fahrer eines Toyotas gegen 19 Uhr auf der Landesstraße (L) 183 von der Luxemburger Straße kommend in Richtung Eschweiler Straße gefahren sein. An der Kreuzung der L 183 und Bundesstraße (B) 265n kollidierte er mit dem Mercedes des 72-Jährigen, der von Erftstadt in Richtung Köln fuhr. Laut Zeugenaussagen soll der 20-jährige Unfallverursacher das Rotlicht der Ampel missachtet haben.

Polizisten sperrten den Unfallort ab, sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten beide Fahrzeuge ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

