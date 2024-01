Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240109-1: Zeugensuche nach Raub auf Fußgänger

Frechen (ots)

Tasche entrissen

Die Polizei fahndet derzeit nach drei 17- bis 22-jährigen Unbekannten. Einer der Männer soll am Montag (8. Januar) die Tasche eines Fußgängers (18) in Frechen geraubt haben. Er sei etwa 177 bis 182 Zentimeter groß. Zur Tatzeit habe er eine Jacke sowie eine graue Mütze getragen. Seine Komplizen sollen eine Körpergröße von etwa 183 Zentimetern und 185 Zentimetern gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen besuchte der 18-Jährige gegen 16.45 Uhr eine Bankfiliale an der Hauptstraße. Zeitgleich sollen sich zwei der Verdächtigen ebenfalls in der Bank befunden haben. Die Unbekannten sollen die Filiale wenige Minuten später verlassen haben. Kurz darauf sei auch der 18-Jährige aus dem Gebäude in Richtung Einmündung Sternengasse gegangen. Dabei sollen ihn die Unbekannten zunächst verfolgt und sich dann zu einer weiteren Person an der Sternengasse gestellt haben. Der 18-Jährige sei zurück in Richtung der Bankfiliale gegangen, als ihn plötzlich einer der Verdächtigen am Rücken gepackt und ihn angeschrien habe. Er entriss dem Geschädigten eine Umhängetasche und lief davon. Der 18-Jährige alarmierte die Polizei.

Die Beamten fahndeten umgehend nach den Verdächtigen, sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

