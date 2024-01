Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240108-2: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Bergheim (ots)

Täter entwendeten unter anderem eine Kasse und einen Kaffeevollautomaten

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in Bergheim-Glesch in der Nacht zu Freitag (5. Januar) sucht die Polizei weitere Zeugen. Die Ermittler fahnden derzeit nach zwei Tatverdächtigen. Ein Täter trug zur Tatzeit eine helle Hose, eine dunkle Steppjacke, einen hellen Kapuzenpullover und eine helle Skimaske. Ein weiterer Verdächtiger war mit einer Jeans, einer dunklen Steppjacke mit Kapuze, dunklen Schuhen, schwarzen Handschuhen und einer helle Kappe bekleidet.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand zerstörten die beiden Verdächtigen gegen 23.30 Uhr die Glasscheibe einer Tür zur Gaststätte an der Bedburger Straße mit einem Stein. Anschließend betrat einer das Lokal und entwendete ein Kassensystem samt Bargeld. Um Mitternacht betraten dann beide Verdächtigen das Lokal. Gemeinsam transportierten sie einen Kaffeevollautomaten aus dem Gebäude.

Als ein Mitarbeiter am Folgetag das Lokal aufschloss, stellte er den Einbruch fest und verständigte umgehend die Polizei. Kriminalbeamte sicherten bereits Spuren am Tatort. Kurz zuvor fand eine Zeugin zwei Kellnerbörsen aus dem Restaurant in der Nähe des Bahnhofes in Glesch. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell