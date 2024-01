POL-REK: 240105-2: Unbekannte brechen mehrere Handwerkerfahrzeuge auf

Hürth (ots) - Blutprobe angeordnet Polizisten haben am Mittwochabend (3. Januar) einen Autofahrer (40) in Hürth kontrolliert und eine Blutprobe angeordnet. Er steht im Verdacht unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Gegen 19.30 Uhr fiel den Beamten das Auto des 40-Jährigen auf der Gennerstraße auf, da ein Rücklicht nicht leuchtete. Sie hielten den Verdächtigen an und kontrollierten ihn. Dabei viel den Uniformierten ...

