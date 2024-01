Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240104-1: Einbrecher stehlen zwei Motorräder

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In der Nacht zu Mittwoch (3. Januar) haben bislang Unbekannte aus der Garage eines Einfamilienhauses in Brühl zwei Motorräder entwendet. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter zuvor in das Wohnhaus ein und entwendeten dort die Schlüssel der Zweiräder.

Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Fahrzeuge geben können. Angaben nehmen die Beamten über die Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine aufmerksame Nachbarin meldete am Mittwochmorgen über den Notruf der Polizei den Einbruch in das Einfamilienhaus im Stadtteil Kierberg. Die alarmierten Beamten stellten mehrere Hebelspuren an der Terrassentür und einer Kellertür des Hauses fest. Kriminalbeamte sicherten bereits umfangreich Spuren und schrieben die Zweiräder zur Fahndung aus.

Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um eine "R nine T Scramble" der Marke BMW und eine Motocross Maschine des Typs "CRF 300" der Marke Honda. An beiden Fahrzeugen waren Kennzeichen mit Bergheimer Städtekennung angebracht. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

