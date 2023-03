Ulm (ots) - Kurz vor 4 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche an einem Gebäude in der Hauptstraße. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Auf der Rückseite des Gebäudes entdeckte die Polizei ein großes Loch in einer Fensterscheibe. Die Polizei durchsuchte das Gebäude. Der Täter war bereits geflüchtet. ...

