POL-REK: 230104-2: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Brühl (ots) - Ermittler suchen Zeugen In der Nacht zu Mittwoch (3. Januar) haben bislang Unbekannte aus der Garage eines Einfamilienhauses in Brühl zwei Motorräder entwendet. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter zuvor in das Wohnhaus ein und entwendeten dort die Schlüssel der Zweiräder. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Fahrzeuge geben können. Angaben ...

