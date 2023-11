Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Einbruch in Wohnhaus - Abwesenheit ausgenutzt

Erwitte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 19.00 Uhr abends und 11.00 Uhr morgens, haben bislang unbekannte Einbrecher die Balkontür eines Wohnhauses im Weidenweg aufgebrochen. Im Inneren des Objektes durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Zu möglichem Diebesgut liegt aktuell noch keine Aussage vor. Die Kriminalpolizei hat in der Zwischenzeit die Ermittlungen zu dem Einbruchsdiebstahl übernommen. Zeugen, die in dem benannten Tatzeitraum im Umfeld des Tatortes etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941 - 9100 0 in Verbindung zu setzen. (hn)

