POL-SO: Bad Sassendorf - Pkw fährt in Gegenverkehr - eine Person verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagnachmittag (17.11.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem Fahrzeug die L 747 von Neuengeseke in Richtung Altengeseke. In der Ortschaft Neuengeseker Warte geriet er in einer scharfen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines 38-jährigen Mannes aus Welver zusammen, welcher aus Altengeseke kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Graben geschleudert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Mann aus Welver wurde verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. (hn)

