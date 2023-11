Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbruchsdiebstahl - Schmuck und Bargeld erbeutet

Lippstadt (ots)

Am Freitagabend (17.11.), in der Zeit von 18.25 Uhr bis 20.40 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung an der Herringhauser Straße ein. Hierbei hebelten die Täter das im Erdgeschoss befindliche Küchenfenster auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Beim Durchwühlen sämtlicher Schubladen und anderer Behältnisse wurden die Täter schließlich fündig. Es wurde Bargeld und Schmuck in Höhe eines 5-stelligen-Eurobetrages erbeutet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges zur angegebenen Zeit in der Herringhauser Straße bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter Telefon 02941- 9100 0 entgegen. (hn)

