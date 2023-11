POL-SO: Brand eines Schweinestalls

Soest (ots) - Am gestrigen Donnerstag um 18:21 Uhr kam es zu einem Einsatz im Dortmundweg, bei dem sechs verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten. Wie kam es dazu? Nach dem Grillen holte der 62-jährige Wohnungsinhaber den Grill in die Wohnung um den Ausfall der Heizung zu kompensieren. Dabei ging es zunächst einer 68-jährigen aus Redburg so schlecht, dass ein Rettungswagen verständigt ...

