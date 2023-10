Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Überholmanöver in Kurve trotz Gegenverkehr führt beinahe zu Unfall

Rehburg (ots)

Rehburg (ZIE)

Am Montag, 02. Oktober 2023, gegen 07.55h, kam ein Rehburger Pärchen mit dem Schrecken davon. Beide (38 und 39 Jahre alt) befuhren in einem Pkw die Jägerstraße/Landesstraße 360 aus Rtg. Rehburg kommend in Rtg. Loccum. Im Bereich des dortigen Waldstückes kam ihnen in einer Linkskurve ein Lkw mit Anhänger auf ihrer Fahrspur entgegen. Der Entgegenkommende war in der Kurve in einem Überholvorgang begriffen.

Nur durch eine Vollbremsung und Ausweichen auf den Seitenstreifen konnte der Rehburger einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt weiter in Richtung Rehburg und Husum fort, ohne anzuhalten. Vom Lkw ist lediglich bekannt, daß an diesem polnische Kennzeichenschilder angebracht waren und dieser weiß/grau lackiert sei.

Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs/Nötigung eingeleitet.

Mögliche Zeugen, insbesondere der Fahrer des vom Lkw überholten Fahrzeuges (hierbei soll es sich um einen Klein-Pkw/45 km/h gehandelt haben), werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

