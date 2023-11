Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sechs Verletzte durch Kohlenmonoxidvergiftung

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag um 18:21 Uhr kam es zu einem Einsatz im Dortmundweg, bei dem sechs verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden mussten.

Wie kam es dazu? Nach dem Grillen holte der 62-jährige Wohnungsinhaber den Grill in die Wohnung um den Ausfall der Heizung zu kompensieren. Dabei ging es zunächst einer 68-jährigen aus Redburg so schlecht, dass ein Rettungswagen verständigt werden musste.

Nach und nach ging es auch allen weiteren Geschädigten gesundheitlich immer schlechter, so dass am Ende des Einsatzes alle in umliegende Krankenhäuser verbracht worden sind. Bei den weiteren Geschädigten handelt es sich um eine 51-jährige aus Soest, einem 42-jährigen aus Elsdorf, einem 16-jährigen aus Soest einer 32-jährigen aus Werl.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand der Grill auf dem Balkon. Ob er tatsächlich auch ins Haus geholt worden ist, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell