POL-SO: Soest - Abwesenheit des Hausbesitzers zum Einbruch genutzt

Lippstadt-Hörste (ots) - Am gestrigen Donnerstag um 20:30 Uhr kam es in der Straße "Sauerfeld" in Lippstadt-Hörste zum Brand eines Schweinestalls. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr Lippstadt konnte diesen zwar löschen, es entstand aber erheblicher Gebäudeschaden. Glück im Unglück: Am heutigen Tag sollten eigentlich neue Ferkel den Stall bewohnen. Nicht auszudenken, wie tragisch der Brand dann geendet wäre. Die weiteren ...

