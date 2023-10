Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Standortwechsel des Zollamts Mölln/ Hinweis zur Erreichbarkeit

Kiel, Mölln, Schwarzenbek, Lübeck, Schleswig Holstein (ots)

Die ersten Kartons sind gepackt, das Zollamt Mölln im Herrenschlag 16 in 23879 Mölln ist ab 07.11.2023 nicht mehr besetzt.

Da die bisherige Liegenschaft baufällig geworden ist, werden die Zöllner*innen des Zollamts Mölln ihren Dienst ab dem 09.11.2023 in den Diensträumen am Hans-Koch-Ring 16 in 21493 Schwarzenbek verrichten. Geplant ist es, dass das Zollamt einen Neubau für ihre Diensträume in Mölln bekommen soll, bis es jedoch so weit ist bleiben die Zöllner*innen vorerst in Schwarzenbek.

Durch die Umzugsarbeiten ist das Zollamt Mölln vom 07.11.2023 bis zum 08.11.2023 nur bedingt erreichbar. Abfertigungen am Amtsplatz können am 07.11.2023 gar nicht und am 08.11.2023 nur eingeschränkt durchgeführt werden. Die Abfertigungen werden am Hans-Koch-Ring 16 ab dem 09.11.2023 wieder im vollen Umfang stattfinden können.

Die bisherige Telefonnummer (04542/83031-0) und die E-Mail-Adresse (poststelle.za-moelln@zoll.bund.de) werden beibehalten.

