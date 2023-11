Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Vorfahrt missachtet - zwei Personen verletzt

Warstein (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Warstein befuhr am Freitagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, mit ihrem Pkw den Gerichtsweg in Richtung Sankt-Poler-Straße. An der Kreuzung Im Bodmen beabsichtigte sie, geradeaus weiterzufahren. Beim Queren der Kreuzung missachtete die Frau aus Warstein dann die Vorfahrt des Linienbusses, welcher aus Richtung Hirschberg kam und an der Kreuzung geradeaus weiterfahren wollte. Trotz einer Vollbremsung des 51-jährigen Busfahrers aus Lippstadt kam es zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der Warsteinerin herumgeschleudert und stieß schließlich mit dem Pkw eines weiteren 47-jährigen Unfallbeteiligten aus Warstein zusammen. Dieser hatte gegenüber an der Sank-Poler-Straße gewartet. In dem Bus wurden zwei Fahrgäste aus Warstein leicht verletzt. Beide konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Es handelt sich hierbei um einen 14-jähriger Jungen und eine 71-jährige Frau. Möglicherweise wurde die Unfallverursacherin aus Warstein durch die tiefstehende Sonne geblendet. (hn)

