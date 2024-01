Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240108-1: Zwei Alleinunfälle mit alkoholisierten Autofahrern

Erftstadt (ots)

Beide Verkehrsteilnehmer kollidierten mit Bäumen

Bei zwei Einsätzen in Erftstadt haben Polizisten am Wochenende bei zwei Verkehrsteilnehmern Blutproben angeordnet. Die Autofahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

In der Nacht zu Samstag (6. Januar) wurde der Fahrer (31) eines Fords bei der Kollision mit einem Baum in Erftstadt-Friesheim leicht verletzt. Laut ersten Ermittlungen sei der 31-Jährige gegen 2.45 Uhr auf der Landesstraße (L) 33 von Weilerswist kommend in Richtung Erftstadt gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache soll er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein. Hinzugerufene Beamte nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fordfahrers wahr und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

In Erftstadt-Erp wurde ein Autofahrer (32) in der Nacht zu Sonntag (7. Januar) bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 32-Jährige gegen 0.20 Uhr mit seinem Kia auf der Kreisstraße (K) 23 aus Erp kommend in Richtung Herrig unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergefahren. Schließlich sei er mit einem Baum kollidiert und zum Stehen gekommen. Alarmierte Polizisten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Sie ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

