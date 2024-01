Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240108-3: Erstmeldung: Demonstrationen von Landwirten - Verkehrseinschränkungen im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei überwachte Verkehr und schützte An- und Abfahrtswege von Versammlungsteilnehmenden

Im Rhein-Erft-Kreis ist es am Montag (8. Januar) zu Einschränkungen im Verkehr gekommen. Polizisten haben bereits am frühen Montagmorgen die betroffenen Strecken überwacht und legten einen Fokus auf die Verkehrssicherheit sowie den Schutz der Versammlungsteilnehmenden.

In Wesseling haben Beamte eine Versammlung mit mehr als 15 Traktoren und anderen Fahrzeugen geschützt. Diese war zuvor durch einen Versammlungsleiter ordnungsgemäß angezeigt worden. Die Versammlungsteilnehmenden demonstrierten gegen 7.30 Uhr im Bereich der Siebengebirgsstraße. Von dem Demonstrationsgeschehen waren unter anderem die Auffahrten zur Bundesautobahn (BAB) 555 betroffen. Gegen 10.15 Uhr war die Veranstaltung beendet.

In weiteren Bereichen des Rhein-Erft-Kreises sammelten sich hunderte Demonstrationsteilnehmende mit ihren Traktoren und anderen Fahrzeugen, um weiter in Richtung Köln zu fahren. Eine große Anzahl Traktoren fuhr am frühen Morgen im Bereich Hürth über die Industriestraße und Bundesstraße (B) 265 in Richtung Köln.

Gegen 7 Uhr fuhren mehr als 60 Traktorfahrer von Bedburg über Bergheim-Paffendorf und Ahe in Richtung Kerpen-Sindorf. Gegen 8.45 Uhr traf der Konvoi an der Straße Europaring (Kerpen) ein.

Aus dem Kreis Düren fuhren mehr als 450 Traktorfahrende über die Bundesstraße (B) 264 gegen 8 Uhr in das Stadtgebiet Kerpen. Die Route führte über Blatzheim, Manheim-Neu und Kerpen. Dabei kam es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich Europaring. Hier trafen die Fahrzeuge, die zuvor im Stadtgebiet Bedburg gestartet waren auf den Konvoi.

Über zwei Routen fuhren die Demonstrationsteilnehmenden dann in Kolonnen weiter in Richtung Köln. Laut aktuellem Sachstand fuhren gegen 10 Uhr mehr als einhundert Personen mit ihren Traktoren von Türnich über die L 496 (Holzstraße) in Richtung Köln. Ein weiterer Konvoi mit, laut ersten Erkenntnissen, mehreren hundert Teilnehmenden fuhr einige Minuten später von der Kölner Straße nach Horrem in Fahrtrichtung Quadrath-Ichendorf. Von dort waren die Traktorfahrer auf der L 361, der Aachener Straße nach Königsdorf und dann in Richtung Köln unterwegs.

Einsatzkräfte der Polizei Rhein-Erft-Kreis überwachten bei den genannten Einsätzen gemeinsam mit Beamten der Polizei Köln den Verkehr und schützten die Demonstrationsteilnehmenden bei der Anfahrt zu ihrem Zielort. Laut aktuellem Sachstand kam es in den genannten Bereichen zeitweise zu Einschränkungen im Verkehrsfluss.

Die Auflistungen stehen unter dem Vorbehalt, dass noch weitere Erkenntnisse bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis eingehen können. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell