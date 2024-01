Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240110-1: Polizei fahndet nach Wohnungseinbrechern

Bergheim (ots)

Täter hebelten Terrassentür auf und erbeuteten Schmuck

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (9. Januar) in Bergheim-Kenten in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter erbeuteten diverse Schmuckstücke.

Laut ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 17 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Broichstraße auf. Als eine Hausbewohnerin nach ihrer Rückkehr die durchwühlten Schränke und Kommoden sah, habe sie umgehend die Polizei verständigt. Nachdem Kriminalbeamte die Spuren sicherten, machte sich die Geschädigte einen Überblick über die abhandengekommenen Gegenständen. Sie gab an, dass die Täter mehrere Schmuckstücke entwendet hätten.

Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder Feststellungen in Tatortnähe gemacht haben, können diese über die Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de den zuständigen Ermittlern mitteilen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell