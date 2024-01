POL-OE: Witterungsbedingte Unfälle

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter haben einen Motorroller in dem Tatzeitraum von Freitag (05. Januar, 22 Uhr) bis Samstag (6. Januar, 13 Uhr) entwendet. Der Besitzer hatte diesen auf einem Stellplatz in der Schmiedestraße am Vorabend geparkt. Als er am nächsten Tag den Roller nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Motorroller handelt es sich um einen rot-schwarzen Roller der Marke Kwan Yang (RC) mit ...

