Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger angefahren

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (6. Januar) gegen 12:30 Uhr auf der Martinstraße ist ein 32-jähriger Fußgänger verletzt worden. Zunächst befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin die Martinstraße. In Höhe des Kreisverkehrs "Martinstraße / Günsestraße / Felmicke" beabsichtigte sie, den Kreisverkehr zu passieren und diesen in Richtung Innenstadt zu verlassen. Zeitgleich querte der 32-jährige Fußgänger den dort befindlichen Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem 32-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell