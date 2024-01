Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ehepaar bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Wenden-Gerlingen (ots)

Am frühen Samstagabend überquerte ein 91-Jähriges Ehepaar die Koblenzer Straße in Wenden-Gerlingen bei Rotlicht zeigender Fußgängerampel. Eine 24-Jährige PKW-Fahrerin befuhr zeitgleich die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Olpe. Im Bereich der Fußgängerfurt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und den Fußgängern. Dadurch wurden die Eheleute schwerverletzt und durch Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand leichter Sachschaden.

