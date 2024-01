POL-OE: Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Haftbefehl nach Tötungsdelikt in Finnentrop

Finnentrop (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Freitag (5. Januar) gegen 5:50 Uhr auf der K 5 ereignet. Dabei befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Hülschotten in Richtung Sange. Er beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Bei dem Überholvorgang kam der Fahrer jedoch mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Pkw in den angrenzenden ...

