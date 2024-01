Polizei Hagen

POL-HA: 3. Fortschreibung - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Obduktionsergebnis nach Tötungsdelikt liegt vor

Hagen/Finnentrop (ots)

Nach dem Tötungsdelikt am 03.01.2024 in Finnentrop wurde der Leichnam des 72-jährigen Verstorbenen am 05.01.2024 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Siegen obduziert.

Es konnten zahlreiche Einstiche in den Körper festgestellt werden. Todesursächlich war ein direkter Stich in das Herz des Opfers. Das Verletzungsmuster lässt auf ein Messer als Tatwaffe schließen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Siegen und einer Mordkommission des Hagener Polizeipräsidiums zu den konkreten Umständen der Tat und zu dem Motiv dauern weiter an. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell