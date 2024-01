Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Computerbetrug - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Eine Hagenerin erhielt am 14.06.2023 eine Nachricht, in welcher sie aufgefordert wurde, den Zugang zu ihrem Online-Banking zu bestätigen. Daraufhin gab sie ihre Zugangsdaten in eine Maske auf einer durch die Täter erstellten Internetseite ein. Dass es sich um eine Fake-Seite handelte, bemerkte das Opfer nicht. Anschließend fertigten die Betrüger online eine virtuelle Bankkarte an. Noch am gleichen Tag hob der unbekannte Tatverdächtige Bargeld mithilfe der virtuellen Bankkarte von dem Konto der Geschädigten ab. Wer kann Angaben zum abgebildeten Mann oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/123844

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell