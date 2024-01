POL-HA: Nachtragsmeldung: 82-Jährige erliegt nach Unfall mit Wohnwagen ihren Verletzungen

Hagen-Haspe (ots) - Nachdem eine Hagenerin in einer Drogerie Ware entwendete, konnte festgestellt werden, dass sie ein Tierabwehrspray mit sich führte. Am Donnerstag (04.01.) hielt sich die 32-Jährige um 15.15 Uhr in dem Geschäft in der Kölner Straße auf. Sie packte diverse Kosmetikprodukte im Wert von rund 125 Euro in ihre Handtasche sowie in einen Kinderwagen. Ein Ladendetektiv hielt die Frau nach Passieren des ...

mehr