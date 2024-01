Polizei Hagen

POL-HA: 45-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Ein 45-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstagnachmittag (04.01.2024) bei einem Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt. Der Hagener war, gegen 13.30 Uhr, mit seinem Zweirad auf der Dortmunder Straße in Richtung Boele unterwegs. An der Kreuzung zur Posener Straße stand eine 67-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault. Da sie augenscheinlich nach links in die Posener Straße abbiegen wollte, beabsichtigte der 45-Jährige mit seinem Roller rechts an dem Auto vorbeizufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 67-Jährige dann doch nach rechts und es kam zur Kollision mit dem Rollerfahrer. In der Folge stürze der 45-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

