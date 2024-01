Polizei Hagen

POL-HA: 82-Jährige bei Unfall mit Wohnwagen schwer verletzt

Hagen-Rummenohl (ots)

Am Dienstag, 02.01.2024, rangierte ein Ehepaar gegen 12:10 Uhr einen Wohnwagen in der Everinghauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor es die Kontrolle über das Fahrzeug. Die 82-jährige Hagenerin wurde von dem Wohnwagen erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie wenig später in eine Klinik. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Hagener Polizei am Einsatzort. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

