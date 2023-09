POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Einbruchdiebstahl aus Fahrschule Do., 21.09.2023, 20:30 Uhr bis Fr., 22.09.2023, 06:50 Uhr 38162 Cremlingen, Hauptstraße In der Nacht von Donnerstag, 21.09.2023 auf Freitag. 22.09.2023, gelangten unbekannte Täter, nach dem Einwerfen eines Fensters, in eine Fahrschule in der Hauptstraße und entwendeten einen Rollcontainer. Hinweise bitte an die ...

