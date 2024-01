Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 21.07.2023 suchte ein 61-jähriger Mann eine Hagener Polizeiwache auf und teilte den Beamten mit, dass er unberechtigte Geldabhebungen von seinem Konto festgestellt hat. Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Täter vermutlich mit einer gefälschten ec-Karte insgesamt acht Geldabhebungen vornahm und so eine hohe vierstellige Summe erbeutete. Die Abhebungen erfolgten in Remscheid, Buchholz, Bochum und Hattingen. Ein Geldautomat videografierte den Unbekannten. Zur Veröffentlichung der entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo nimmt Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Über den folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos:

https://polizei.nrw/fahndung/123858

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell