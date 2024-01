POL-OE: Versammlungen am 08.01.2024 im Kreis Olpe

Attendorn (ots) - In ein Büro eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße "Biggen" sind unbekannte Täter in der Zeit von Montag (1. Januar, 14 Uhr) bis Dienstag (2. Januar, 6 Uhr) eingedrungen. Aus den Geschäftsräumen stahlen sie unter anderem Werkzeuge und elektronische Geräte im Wert von mehr als tausend Euro. Wie die Täter auf das Gelände und in die Räume gelangten, ist derzeit unklar und Teil der ...

