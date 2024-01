Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Freitag (5. Januar) gegen 5:50 Uhr auf der K 5 ereignet. Dabei befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw die Straße von Hülschotten in Richtung Sange. Er beabsichtigte, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Bei dem Überholvorgang kam der Fahrer jedoch mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Pkw in den angrenzenden Graben und beschädigte noch einen Leitpfosten sowie ein Straßenschild. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Leitpfosten und dem Schild im dreistelligen Eurobereich. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell