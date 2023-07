Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Dach durch Blitzschlag abgedeckt

Kleve-Düffelward (ots)

Am Sonntag, den 9. Juli 2023 wurde die Löschgruppe Düffelward und anschließend der gesamte Löschzug Nord-West der Feuerwehr Kleve gegen 17:06 Uhr mit dem Stichwort Sturmschaden - Dach eingestürzt - in den Fährmannsweg gerufen. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte einen schweren Blitzeinschlag in die an ein Wohnhaus angebaute Garage fest. Im betroffenen Gebäudetrakt befanden sich auch eine kleine Hobbywerkstatt und das Heizöllager. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit C-Rohr in die Garage vor. Aufgrund der vorgefundenen Schadenslage mit entsprechender Rauchentwicklung ließ der Einsatzleiter mit den Einheiten Wardhausen-Brienen und Keeken den gesamten Löschzug Nord-West nachalarmieren. Die beiden Bewohner*innen des Hauses blieben unverletzt, es entstand aber auch im Wohnhaus hoher Sachschaden aufgrund der Überspannung durch den Blitzeinschlag. Es waren etwa 30 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

