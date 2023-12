POL-BO: Raubdelikt in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Samstagabend, 2. Dezember, sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Gegen 20.20 Uhr war eine 71-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Witten unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Hauptstraße/Oberstraße/Unterstraße fuhr sie einer 18-jährigen Autofahrerin aus Herdecke auf, die verkehrsbedingt an einer roten ...

