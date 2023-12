POL-BO: Alkoholisierter Autofahrer (30) verliert Kontrolle über seinen Wagen: Sechs Fahrzeuge beschädigt

Bochum (ots) - Am Freitagabend, 1. Dezember, ist es an der Straße Am Südblick in Bochum-Gerthe zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Kenntnisstand überraschte ein Bewohner (62) gegen 20 Uhr einen Mann, der sich an der Wohnungstür zu schaffen machte und offensichtlich versuchte, Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Daraufhin entfernte sich der ...

