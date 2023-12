Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Bochum-Gerthe - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Am Freitagabend, 1. Dezember, ist es an der Straße Am Südblick in Bochum-Gerthe zu einem versuchten Wohnungseinbruch gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überraschte ein Bewohner (62) gegen 20 Uhr einen Mann, der sich an der Wohnungstür zu schaffen machte und offensichtlich versuchte, Zugang zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Daraufhin entfernte sich der unbekannte Täter von der Örtlichkeit.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeibeamten verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Kleidung.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell