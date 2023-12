POL-BO: Trio raubt Kfz-Kennzeichen - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 30. November, ist es in Bochum-Weitmar zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen und sucht Zeugen. Gegen 14.45 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Discounter an der Hattinger Straße 256 und entnahm Bargeld aus der Ladenkasse. Als sich eine 41-jährige Angestellte dem Ladendieb daraufhin in den Weg stellte, schubste er die ...

mehr