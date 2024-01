Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitag (5. Januar) auf der L 697 in Attendorn ereignet. Dabei wollte ein 30-jähriger Autofahrer von der Straße "Am Zollstock" nach links, auf den Parkplatz eines Supermarktes fahren. Dafür musste der Autofahrer verkehrsbedingt seinen Pkw abbremsen. Ein ihm folgender 49-jähriger Autofahrer bremste nicht rechtzeitig sein Auto ab, sodass die Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-jährige Autofahrer sowie seine 52-jährige Beifahrerin verletzt. Beide kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

