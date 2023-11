Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdiebin versucht Seniorin zu bestehlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Eine 86-jährige Frau lief am Donnerstag nach einem Termin in der Kußmaulstraße in Richtung ihres in der Gabelsberger Straße geparkten Autos, als sie gegen 09:30 Uhr von einer Unbekannten angesprochen wurde. Diese erklärte auf Englisch, dass sie Hilfe bei der Arbeitssuche benötige. Der Seniorin kam die Sache nicht ganz geheuer vor, weshalb sie sich auf kein Gespräch einließ und weiterging. Als die 86-Jährige in ihrem Auto saß, tauchte die Unbekannte erneut auf, lehnte sich durch die offene Seitenscheibe weit ins Innere des Fahrzeugs und suchte auffällig den Körperkontakt. Es gelang der Seniorin die aufdringliche Fremde so lange von sich zu halten, bis diese ihr Bemühen einstellte und davonging. Nachdem die 86-jährige kurz innehielt, kam sie zu dem Schluss, dass es die unbekannte Frau wohl auf ihre hochwertige Armbanduhr abgesehen hatte, weshalb sie die Polizei verständigte. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich eines versuchten Trickdiebstahls auf.

Die Täterin wird als junge Frau mit einem osteuropäischen Phänotyp beschrieben, Sie war knapp 170 cm groß und hatte glatte, leicht rötlich wirkende Haare. Sie trug eine beige-graue Steppweste, einen cremefarbenen Pullover und sportliche Freizeitschuhe mit dicker Sohle. Sie trug Ohrstecker von Cartier und sprach nur Englisch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls von der Frau angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-4569-0 zu melden.

Die Polizei rät generell beim Ansprechen durch unbekannten Personen:

- Bleiben Sie wachsam, wenn Sie unvermittelt durch Unbekannte angesprochen werden - Halten Sie Abstand zu unbekannten Personen - Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte den direkten Körperkontakt suchen - Achten Sie auf Ihre Wertsachen - Lassen Sie niemals unbeaufsichtigt Unbekannte in Ihre Wohnung oder in ihr Fahrzeug. - Tragen Sie möglichst wenige Wertsachen bei sich, vermeiden Sie die Mitnahme größerer Barmittel oder unersetzlicher Wertgegenstände.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Diebstahlsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

