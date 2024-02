Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer droht Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht

Weil er sich nach einem Unfall nicht um die Schadensregulierung gekümmert hat, droht einem 67-Jährigen eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Jettenhauser Straße einen VW Polo touchierte, dabei rund 2.500 Euro Sachschaden verursachte und im Anschluss mit seinem Auto davonfuhr. Sie verständigte die Polizei, die nun entsprechende Ermittlungen eigeleitet hat.

Friedrichshafen

Flüchtende Diebe verletzen Ladendieb

Ladendiebe haben am Dienstagabend gegen 19 Uhr bei ihrer Flucht aus einem Baumarkt in der Ailinger Straße einen Ladendetektiv leicht verletzt. Die beiden waren dabei beobachtet worden, wie sie verschiedene Waren in ihre Jacke und einen Akkubohrer in einem Rucksack steckten. Nach der Kasse vom Zeugen angesprochen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die für den Ladendetektiv mit leichten Verletzungen endete. Den Rucksack konnte er an sich nehmen, woraufhin die Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Dabei beschädigten sie die Schiebetür des Marktes und verloren weiteres Diebesgut sowie einen Schuh und eine schwarze Cap. Die Tatverdächtigen werden als etwa 30-35 Jahre alt geschätzt. Einer hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare (seitlich kurz und oben etwas länger), einen dunklen Teint und ein gepflegtes Äußeres. Er trug eine blaue Jacke und Jeans. Sein Komplize wird als schlank und von südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte einen drei-Tage-Bart, trug eine Brille und war mit einer grünen Jacke sowie Jeans bekleidet. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Mit modifiziertem Motorroller unterwegs

Polizisten des Reviers Friedrichshafen haben am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr einen Motorrollerfahrer gestoppt. Die Beamten waren auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, nachdem er mit seinem Gefährt deutlich schneller als erlaubt durch die 30er-Zone in der Hauptstraße fuhr. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er Roller offenbar modifiziert worden war und aus diesem Grund schneller als erlaubt lief. Darüber hinaus war der 17-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten das Zweirad zur weiteren technischen Untersuchung sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Eriskirch / Schlatt

Mülltonnen in Brand

Auf noch unbekannte Art und Weise haben am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Mozartstraße mehrere Mülltonnen Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand der zusammenstehenden Tonnen löschen, eine Gefahr für angrenzende Gebäude und Anwohner bestand nicht. Die hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Hinweise zur Brandursache nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unfallflucht im Baustellenbereich

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 14.30 Uhr an einer Baustelle im Bereich Lippertsreuter Straße / Erlenweg Sachschaden angerichtet und danach das Weite gesucht. Der Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich bei einem Wendemanöver einen Mast sowie mehrere Warnbaken und zerkratzte zudem mehrere Begrenzungssteine. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 6.000 Euro. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Verursacher mit einem Lastwagen unterwegs gewesen sein könnte und nehmen Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Senior alkoholisiert hinterm Steuer

Knapp 1,3 Promille hatte ein Senior intus, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 14.45 Uhr gestoppt haben. Ein Zeuge war auf die unsichere Fahrweise des Pkw-Lenkers aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht einer Alkoholisierung anhand einer Atemalkoholmessung, woraufhin der 86-Jährige seinen Führerschein sowie zwei Blutproben in einer Klinik abgeben musste. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

