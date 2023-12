POL-BI: Seniorin verhindert Handtaschenraub

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 29.11.2023, in eine Mehrfamilienhauswohnung an der Graf-Bernadotte Straße, in Höhe der Straße Auf der Horst, ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher erlangten Zugang zum Mehrfamilienhaus, brachen die Tür zu einer Wohnung auf und durchsuchten diese nach Beute. Sie verließen den Tatort mit Bargeld, Handtaschen und Kleidung in eine ...

mehr