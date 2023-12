Polizei Bielefeld

Polizei Bielefeld

POL-BI: Sichtbarkeit kann Leben retten!

Bielefeld

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - In der dunklen Jahreszeit ist es für Verkehrsteilnehmer besonders wichtig auf ihr Sichtbarkeit zu achten. Denn gerade in der Dämmerung und in der Nacht sowie bei schlechter Sicht an trüben Tagen können sie durch Pkw- und Lkw-Fahrer leicht übersehen werden. Fußgänger, Rad- und Pedelecfahrer oder E-Scooterfahrer haben keine Knautschzone. Eine Kollision kann zu schweren oder auch tödlichen Verletzungen führen. Die Verkehrssi-cherheitsberater der Polizei Bielefeld erinnern daran, rechtzeitig für die eigene Sicherheit zu sorgen.

Überprüfen Sie, ob Ihr Rad über die gesetzlich vorgeschriebene Ausstattung verfügt. Hierzu zählen ein weißer Frontscheinwerfer und ein rotes Rücklicht. Beleuchtungssysteme mit Standlichtfunktion leuchten noch nach, wenn Sie z.B. an einer Ampel anhalten. Ein weißer Reflektor vorn und ein roter Großflächenrückstrahler hinten sind ebenso Pflicht, wie die gelben Pedalrückstrahler und die seitlichen Speichenreflektoren. Hier werden pro Reifen zwei zur Seite wirkende Reflektoren angebracht, noch effektiver sind aber rückstrahlende Streifen an Reifen oder Felge oder reflektierende Speichenclips.

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Lichtanlage und fahren Sie am besten auch tagsüber mit Licht, insbesondere an trüben Tagen, bei Dämmerung und in der Dunkelheit.

Tragen Sie auffällige Kleidung in leuchtenden Farben (gelb, orange) mit Reflex-Streifen. Helle Kleidung allein reicht nicht aus. Die beste Wahl ist retroreflektierende Kleidung oder eingearbeitetes fluoreszierendes Material. Achten Sie beim Kauf auf eine Zertifizierung durch Europäische Normen (EN-Normen).

Statten Sie sich, Ihre Kleidung und mitgeführte Gegenstände wie Taschen und Rucksäcke mit retroreflektierenden und/oder fluoreszierenden Accessoires aus. Nutzen Sie z. B. Reflektorbänder für Arme und Beine oder versehen Sie Ihren Fahrradhelm mit reflektierenden Aufklebern.

Um rechtzeitig wahrgenommen zu werden, muss sich ein Radfahrer deutlich von seiner Umgebung abheben. Regenwetter, beschlagene Fahrzeugscheiben und Gegenlicht im morgendlichen Berufsverkehr erschwert Auto- und Lkw-Fahrern den Überblick über die Verkehrsabläufe und eine Erkennbarkeit von schwach oder un-beleuchteten Objekten. Trifft Scheinwerferlicht hingegen auf Radfahrende mit retroreflektierender Kleidung oder fluoreszierendem Zubehör, strahlt das Material den Lichteinfall zurück. Kraftfahrzeugführer können reflektierende Objekte im Scheinwerferlicht frühzeitig wahrnehmen und auf schwächere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen.

Ob als Fußgänger, Rad-/Pedelecfahrer oder E-Scooterfahrer - machen Sie sich sichtbar durch retroreflektierende oder fluoreszierende Kleidung! Eine deutlich erhöhte Sichtbarkeit durch richtige Kleidung bedeutet für Sie und Ihre Angehörigen mehr Sicherheit im Straßenverkehr und kann Leben retten.

Übrigens: Kleine Accessoires für mehr Verkehrssicherheit passen prima in den Adventskalender... Schenken Sie Sicherheit!

