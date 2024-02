Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

Einen alkoholisierten Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Nachdem ein Alkoholvortest bei dem 50-jährigen Fahrer über 0,5 Promille ergab, musste dieser seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten auf das Revier begleiten. Dort bestätigte ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest das Ergebnis, weshalb auf den Mann nun ein erhebliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zukommen.

Leutkirch im Allgäu

Radfahrer fährt nach Kollision mit Pkw weiter - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Kollision zwischen einem Pkw und einem augenscheinlich minderjährigen Radfahrer am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Storchenstraße bittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise auf den Zweiradfahrer. Dieser fuhr nach dem Zusammenprall weiter, ohne die Unfallaufnahme abzuwarten. Eine 28-Jährige hatte beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Storchenstraße den herannahenden, etwa zehn bis zwölf Jahre alten Radler mit dem Kotflügel erfasst. Als sich die Autofahrerin erkundigen wollte, ob der Junge verletzt ist, fuhr dieser davon. Er soll eine dunkle Jacke und eine dunkle Wollmütze getragen und in der Hand einen geöffneten großen schwarzen Regenschirm gehalten haben. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Ravensburg

Auf nasser Fahrbahn mit Leitplanke kollidiert

Auf nasser Fahrbahn hat am Donnerstag gegen 16.45 Uhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin infolge unangepasster Geschwindigkeit zwischen Untereschach und der B 30, Anschlussstelle Ravensburg-Süd, die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Der Mercedes prallte in die Leitplanke, wobei nach bisherigen Erkenntnissen keiner der Insassen verletzt wurde. Lediglich vorsorglich wurde die Fahrerin von einem Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Weingarten

Trickdieb bestiehlt Seniorin

Ein Trickdieb hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße eine Seniorin bestohlen. Gegen 16 Uhr wartete die Frau als Beifahrerin in einem geparkten Wagen, als der Unbekannte die Türe öffnete und nach Kleingeld für die Parkuhr fragte. In einem unbemerkten Moment stahl der Täter dann mehrere 50-Euro-Scheine aus der Geldbörse. Nach seiner Tat flüchtete der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann in südliche Richtung. Der Unbekannte wird als etwa 175 bis 180 cm groß mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild und braunen Haaren beschrieben. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen und dunkle abgetragene Kleidung angehabt haben. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Unter Drogeneinfluss gefahren

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 21-Jährigen. Der junge Mann geriet am Freitag kurz nach Mitternacht in der Steinstraße in eine Verkehrskontrolle, wobei die eingesetzten Kräfte direkt Cannabis-Geruch wahrnahmen. Neben Konsumutensilien, die die Beamten bei dem 21-Jährigen sicherstellten, schlug auch ein Drogenvortest positiv auf Cannabis an. Eine Blutentnahme durch einen Arzt und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 21-Jährigen erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell