Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung durch Messerangriff in Schwerin

Schwerin (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es zwischen zwei Gruppen von zum Teil minderjährigen Zuwanderern zunächst zu verbalen Streitigkeiten am Nordufer des Pfaffenteichs. Als die Auseinandersetzung bereits befriedet schien, näherte sich der 17-jährige Tatverdächtige dem 19-jährigen Geschädigten wie beiläufig von der Seite und stach ihm mit einem Messer in den Bauch. Der Geschädigte erlitt durch den Stich lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem RTW in das Helios-Klinikum Schwerin verbracht und dort notoperiert. Mittlerweile befindet er sich nicht länger in Lebensgefahr und wird postoperativ auf der Intensivstation behandelt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift gestellt und vorläufig festgenommen werden. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Neben Polizeihauptrevier und Kriminalkommissariat Schwerin waren auch dem Landesbereitschaftspolizeiamt M-V zugehörige Diensthundeführer in den Einsatz involviert. Sowohl der Tatverdächtige als auch der Geschädigte sind afghanische Staatsbürger. Niklas Mers, Polizeioberkommissar und Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell